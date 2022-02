Troféu da Supercopa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 18/02/2022 16:30

Rio - O comentarista do SporTV, Lédio Carmona, opinou sobre a final da Supercopa do Brasil que será disputada neste domingo entre Flamengo e Atlético-MG. Na opinião dele, a partida está com um clima tenso acima do normal, por conta das declarações recentes dos dirigentes dos dois clubes. O jornalista se mostrou preocupado com o duelo que será realizado em Cuiabá.

"É uma competição importante. Agora, o espírito da Supercopa no mundo inteiro é mais ameno, é um momento de celebração, de dois times vencedores. Contudo, no Brasil essa final é tratada como um jogo muito importante. Talvez o mais importante de todos os tempos, com dirigentes batendo boca e a CBF demorando para decidir a sede. Não deveria ser assim, por mais que Flamengo e Atlético-MG sejam grandes rivais", afirmou em participação no programa "Tá na Área".

A polêmica começou por conta do local da disputa, após Brasília ter sido descartada pela proibição do público. Cuiabá foi escolhida como sede e desagradou os mineiros. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, afirmou que a CBF dá privilégios ao Flamengo. Nos últimos dias, o presidente do Conselho de Administração do clube carioca, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, utilizou as redes sociais para alfinetar o Galo por conta de um pênalti duvidoso marcado em favor do Alvinegro no Campeonato Mineiro.

"A CBF tem três possibilidades para resolver o problema do local para a próxima temporada. A primeira é definir o local um ano antes, como é feito na final da Libertadores. A segunda é o campeão Brasileiro jogar em casa contra o campeão da Copa do Brasil. Por fim, a terceira opção é fazer dois jogos de ida e volta. Não pode se ter esse bate boca e que aconteceu, que só acirra a temperatura do jogo. Será uma partida acima do tom, dentro e fora de campo", disse Lédio.