César ajuda vítimas da chuva em Petrópolis como voluntário - Reprodução/Instagram

Publicado 18/02/2022 16:53

Rio - O goleiro César, ex-Flamengo, está trabalhando como voluntário para ajudar as vítimas da forte chuva que castigou a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, na última terça-feira. Nesta sexta, o jogador e sua esposa, Amanda, ajudaram a carregar um caminhão com mais de sete toneladas de alimentos, água, brinquedos e cobertores e subiram a serra para participar da distribuição dos itens para as vítimas.

Além de realizar as doações, César pretende visitar uma escola que está servindo de abrigo para crianças que ainda não tiveram os pais encontrados. A ação que o goleiro está participando vem sendo realizada pela ONG Rio Dream Center, ligada à igreja que ele frequenta, no Recreio.

A chuva que caiu em Petrópolis na última terça-feira é a maior já registrada na história da cidade. Até o momento, a tragédia já conta com 130 mortos e 218 desaparecidos.



Após 12 anos defendendo o Flamengo, César deixou o clube no início deste ano. Ele rescindiu de forma amigável com o Rubro-Negro e ainda procura um novo time.