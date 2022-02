Casimiro Miguel - Reprodução

Publicado 18/02/2022 17:24

Rio - Torcedor fanático do Vasco, Casimiro Miguel não poupou críticas à nova camisa do Flamengo. Durante sua live na Twitch, na madrugada desta sexta-feira, o streamer foi sincero e detonou o novo uniforme rubro-negro, que tem sido alvo de críticas.

"Horrível! Horroroso. Não sei se tem uma camisa do Brasil que eu acho feia, mas é muito difícil você destruir camisas de clubes tradicionais do Brasil. Essa camisa do Flamengo, eu achei assustadora", disse Cazé.

"Depois que eu comecei a colecionar camisas de futebol, eu meio que parei de ficar criticando. 'Essa camisa é horrorosa', só porque é do rival, tá ligado? Tem camisa que é bonita do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo. Passei a respeitar mais as camisas de futebol. Não dá... as últimas do Flamengo eu nem achei tão bonitas assim. Essa, nem o número eu achei maneiro. P... m..., achei muito feia", completou.