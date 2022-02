Comentarista projeta duelo entre Flamengo e Atlético-MG na Supercopa - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/02/2022 20:59

Rio - O comentarista Djalminha, da "ESPN", projetou o confronto entre o Flamengo e Atlético-MG, no domingo (20), às 16h, na Arena Pantanal, pela final da Supercopa. Além disso, o ex-jogador do Rubro-negro afirmou nesta sexta-feira, durante o programa "ESPN FC", que a rivalidade entre o clube carioca e mineiro "ultrapassou as quatro linhas".

"Flamengo e Atlético-MG é uma rivalidade histórica, desde a época de Zico, Reinaldo, Cerezo, Eder já tinha aquela rivalidade muito grande da Libertadores onde os jogadores do Atlético-MG foram expulsos. E até hoje os atleticanos não engolem isso, e hoje quando as equipes se cruzam no alto nível de estarem entre as três melhores equipes", afirmou.

"Nos jogos do Brasileiro se notou que foram jogos muito disputados e falados, com os atletas querendo vencer. E agora com essa decisão os nervos se afloraram ainda mais, e a rivalidade passou dos campos para a diretoria. Podemos afirmar que a rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG ultrapassou as quatro linhas", completou.