Zico anda pela primeira vez após cirurgiaReprodução

Publicado 19/02/2022 14:30 | Atualizado 19/02/2022 14:31

Zico foi às redes sociais nesta semana apara atualizar seus seguidores sobre sua cirurgia no quadril. O 'Galinho de Quintino', que completa 69 anos no próximo mês, colocou uma prótese no quadril direito e segue em recuperação no hospital, onde conseguiu dar seus primeiros passos após o procedimento.



"Está tudo bem, eu fiz a cirurgia do quadril, coloquei a prótese, e agora vou ficar um pouquinho de molho. Recuperar bem, fazer uma boa fisioterapia, para voltar zerado. Obrigado por todos pelo carinho e pelas mensagens", disse o ex-meia em vídeo publicado em seu Instagram.



"Postando esse vídeo pra mostrar pra todos que hoje já consegui dar os primeiros passos após a cirurgia. Graças a Deus está tudo correndo bem por aqui. Vamos em frente!", acrescentou Zico com imagens de seus primeiros passos após o procedimento. O ex-atleta andou com assistência de um andador e ao lado de médicos.



O Galinho de Quintino recebeu o apoio de seguidores e grandes nomes do mundo da bola. Pelé, Zinho e Falcão foram alguns dos que desejaram uma rápida recuperação ao ex-atleta.