Publicado 19/02/2022 17:32

Ruan, atacante do Castanhal Divulgação Rio - O Flamengo pode contratar um reforço para sua equipe sub-20 em breve. De acordo com o site "Torcedores.com", o Rubro-Negro monitora a situação de de Ruan, atacante de 19 anos do Castanhal, clube que disputa o Campeonato Paraense.

Além do Flamengo, o Atlético-MG também está de olho na joia do futebol paraense. Ruan chamou a atenção das equipes durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. A tendência é que ele deixe o Castanhal após o Campeonato Paraense.

Ruan tem contrato com o Castanhal até o fim de 2023. Sua multa rescisória está estipulada em R$ 400 mil. A ideia do Flamengo chegar a um acordo para comprar 20% do jogador, enquanto o Galo deseja um empréstimo até o fim do ano com opção de compra.