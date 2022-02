Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/02/2022 09:31

Rio - Após uma longa disputa por pênaltis, o Flamengo acabou derrotado pelo Atlético-MG na Supercopa do Brasil. E um fato que aconteceu na partida causou estranheza nos torcedores do Flamengo. Principal batedor do clube carioca, Gabigol, não iniciou a segunda série de cobranças. De acordo com o portal "UOL", a atitude do ídolo rubro-negro também causou surpresa no vestiário do clube carioca.

De acordo com o site, Gabigol não foi cobrado pelo ocorrido, mas sua postura não foi entendida no vestiário. Segundo o site, alguns flamenguistas que estavam no banco sinalizaram para Gabigol ir para a cobrança, no momento em que os cobradores passaram a se repetir. Acabou que Vitinho cobrou e parou na defesa de Éverson.

Considerado o principal cobrador do Flamengo, Gabigol acertou a sua batida na série inicial. O Flamengo acabou derrotado por 8 a 7 e perdeu a possibilidade de ser tricampeão da Supercopa do Brasil.