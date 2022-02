Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/02/2022 09:00 | Atualizado 21/02/2022 09:02

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Flamengo, Filipe Luís tem contrato até o fim do ano. Apesar disso, o Rubro-Negro pode oferecer uma renovação do vínculo com o lateral-esquerdo. De acordo com informações do portal "UOL", as duas partes estão avaliando a possibilidade.

Filipe Luís faz parte da chamada "Geração 1986" ao lado de Diego Alves e Diego Ribas. Dos mais veteranos do elenco, o jogador é o único que vem sendo titular da equipe de Paulo Sousa. Segundo o site, o jogador vem avaliando se irá renovar ou tomar uma decisão diferente na carreira. O site lembra o desejo do veterano de seguir a carreira de técnico quando parar de jogar.

Após uma carreira consolidada no futebol europeu, Filipe Luís chegou ao Flamengo no meio de 2019. Ele conquistou pelo Rubro-Negro uma Libertadores, dois Brasileiros, dois Cariocas, uma Recopa Sul-Americana e duas Supercopas do Brasil.