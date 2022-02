Gabigol comemora seu gol em Cuiabá - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/02/2022 14:31

Rio - O Flamengo não conseguiu retornar ao Rio com a taça da Supercopa do Brasil, vencida pelo Atlético-MG, no último domingo, após uma longa disputa por pênaltis, em que Gabigol, o principal cobrador rubro-negro, acabou sendo questionado por alguns torcedores sobre o porquê de não ter batido nas alternadas. E, até com ironias, o atacante apontou a estratégia dos jogadores:



"Eles gostam de uma polêmica. Agora se dá certo, todos seriam o inventor do futebol", respondeu Gabi, no Twitter, em cima de um comentário que dizia que o camisa 9 estava à espera de um "pênalti decisivo", para fechar a disputa, ou seja, quando um jogador do Galo desperdiçasse a anteriores.

"Pipoqueiro (risadas). Com essa camisa em finais quem tem mais gols sou eu e o Rei", seguiu Gabi, em outro tuíte.

Durante a entrevista coletiva, o questionamento foi levado até o técnico Paulo Sousa. O Mister explicou que ficou decidido que, caso caso fossem necessárias mais de cinco cobranças, os jogadores decidiram entre si quem iria bater.

- Quando nós decidimos os cinco primeiros e a ordem dos cinco primeiros, decidimos com todo o elenco que as decisões eram tomadas após esses mesmos cinco, ou seja, se houvesse continuidade quem se sentisse melhor entre eles tomassem essas decisões.