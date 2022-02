Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 21/02/2022 15:59

Rio - O comentarista Walter Casagrande, do Grupo Globo, criticou a atitude de Gabigol durante a cobrança de pênaltis do Flamengo contra o Atlético-MG, na Arena Pantanal, pela final da Supercopa do Brasil. Nesta segunda-feira, o ex-jogador afirmou que o atacante não assumiu a responsabilidade.

"Gabigol sabe que todo mundo (do time) confia nele. Ele sabe que a torcida confia nele. Todo mundo sabe que o Gabigol não erra pênalti, é muito difícil. Então, ele tinha que assumir a responsabilidade e bater. Esse negócio de esperar o chute para ser o gol do título é coisa de brincadeira de rua. Ali era Atlético-MG x Flamengo, grande rivalidade e um título da Supercopa. Precisa bater o pênalti para empatar", afirmou.



Em comparação, Casagrande relembrou a disputa de pênaltis entre o Brasil e França, na Copa de 1986. O comentarista destacou a postura de Zico que, apesar de ter perdido uma cobrança, não deixou de assumir a responsabilidade, após a eliminação da seleção brasileira.

"Com o Zico em campo, não tinha discussão, só se ele não quisesse (bater). Ele foi lá, colocou a bola e perdeu. Depois teve prorrogação e fez o gol. Essas coisas acontecem! A personalidade do jogador também entra. O entendimento da importância que ele tem na batida de um pênalti, o jogador tem que ter essa consciência. Sabendo que é o batedor oficial, os outros não tem que se mexer. Ele precisa chegar e assumir a responsabilidade", destacou.