Paulo Sousa - Paula Reis / Flamengo

Publicado 22/02/2022 12:34

Rio - Ídolo do São Paulo e atual comentarista do SBT, Cicinho não gostou da postura de Paulo Sousa após a derrota do Flamengo para o Atlético-MG na Supercopa do Brasil, no último domingo. Durante o "Arena SBT" da última segunda-feira, o ex-lateral disse que as falas do português de que é preciso humildade para entender que as conquistas do passado ficaram para trás podem ser consideradas "trairagem" pelo grupo.

"Isso desgasta o grupo e é tido como trairagem no meio da boleiragem. Os caras perderam no pênalti, foi mérito do Atlético-MG. Isso não é legal. Já enfrentei isso daí na minha carreira e dá problema", disse Cicinho.

O ex-atacante Washington, que também participava do programa, discordou do colega.

"Não acho trairagem, ele falou a verdade. Esse passo à frente eu entendi como recuar um pouquinho e ter humildade", afirmou.