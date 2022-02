Arrascaeta, meia do Flamengo - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Arrascaeta, meia do FlamengoFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 22/02/2022 12:10

Rio - Arrascaeta demostrou amor pelo Flamengo em postagem no Instagram, na noite desta segunda-feira (21). O meia do Rubro-Negro mostrou a tatuagem de um urubu, mascote do clube, com um número 14, seu número de camisa, eternizada na pele.

Tatuador registra homenagem de Arrascaeta ao Flamengo nas redes sociais Reprodução: Instagram Samir Bughdadi

A homenagem feita, aparentemente, na perna esquerda foi realizada pelo tatuador Samir Bughdadi, que postou também em rede social e foi elogiado pelo jogador, que o chamou de "fenômeno".

O meia chegou ao Flamengo em 2019 e é um dos principais pilares do elenco rubro-negro. No clube carioca, Arrascaeta conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e três Campeonatos Cariocas.