Publicado 22/02/2022 10:30

Rio - A decisão de não iniciar a segunda sequência de cobranças de pênalti na decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG segue rendendo críticas a Gabigol. O narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, afirmou que o ídolo rubro-negro tomou uma decisão equivocada.

"O fato de o Gabigol não ter batido depois do Hulk me chamou muita atenção. Hoje ele respondeu nas redes sociais dizendo que estava lá para bater o pênalti decisivo. Não concordo com ele, chegou a vez dele bater o pênalti decisivo e ele acabou não batendo. É um assunto muito polêmico", afirmou.

Galvão ainda comparou o atacante do Flamengo com Hulk e ressaltou o grande aproveitamento em cobranças de pênalti que o herói da Libertadores de 2019 tem.

"Acho que o Gabigol teria a obrigação de bater o pênalti, pois é o cobrador oficial tem mais de 90% de aproveitamento e deveria ter ido para a cobrança após o Hulk. E o time tem um treinador e um capitão, acho que deveriam ter chegado nele e falado que ele deveria bater. O Hulk como o cara do time pegou a bola e bateu", disse.