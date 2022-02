Santos, goleiro do Athletico-PR - Reprodução

Publicado 22/02/2022 16:30

Rio - O Flamengo tem interesse na contratação do goleiro Santos e o Athletico-PR não teria interesse em dificultar o acerto entre as duas partes. De acordo com o portal "Tétris", o presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia declarou que não quer prejudicar o atleta. Para contar com o jogador, de 31 anos, o clube carioca terá que pagar a multa rescisória de 3,5 milhões de euros, ou seja, quase R$ 20 milhões na cotação atual.

De acordo com o site, a proposta salarial do Flamengo é três vezes maior do que o salário de Santos no Athletico-PR. O goleiro está no clube paranaense há 14 anos e o Furacão tem gratidão pelos serviços prestados. Ele conquistou uma Copa do Brasil e duas Sul-Americanas pelo Athletico.

A contratação de um goleiro é prioridade para o Flamengo. Diego Alves vem sofrendo com problemas físicos, enquanto Hugo Souza, que vem sendo titular, está oscilando bastante. Santos, de 31 anos, foi campeão olímpico com a seleção brasileira nos Jogos de Tóquio.