Gabigol - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/02/2022 21:44

Rio - A perícia contratada pelo Fluminense, realizada pela especialista Valéria Leal, não conseguiu identificar o torcedor e tampouco afirmar que houve o suposto grito de "macaco" para o atacante Gabigol, do Flamengo. Desta maneira, o novo laudo de 29 páginas foi encaminhado para o TJD (Tribunal de Justiça Desportivo). A informação é do portal "O Globo".

Anteriormente, o Flamengo já tinha encaminhado um laudo de quatro páginas para o TJD. Na ocasião, feito pelo perito Ricardo Molina, o relatório afirmou que teriam sido gritadas a palavra "macaco" duas vezes.

O caso ocorreu após a vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 1 a 0, com gol do meia-atacante Jhon Arias, no dia 6 de fevereiro, no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca.