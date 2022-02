Gabigol - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/02/2022 18:59 | Atualizado 22/02/2022 19:02

Rio - O repórter Eric Faria, do Grupo Globo, aproveitou nesta terça-feira para sair em defesa de Gabigol após o atacante não ter batido o pênalti decisivo do Flamengo contra o Atlético-MG, pela Supercopa do Brasil no último domingo. Na ocasião, o Rubro-negro foi derrotado pelo Galo na disputa de pênaltis.

"Sobre o pênalti. O Gabi não cobrou por uma estratégia dele. Antes, quatro tiveram a chance de decidir e perderam, então, na cabeça dele, se houvesse mais uma chance, ele DECIDIRIA. Podemos concordar ou não. Mas chamar esse cara de pipoqueiro é sacanagem e até leviandade", afirmou Eric Faria no Twitter.



Após o confronto no último domingo, o atacante foi para as redes sociais e rebateu as críticas de torcedores. Além de Gabigol, o técnico Paulo Sousa foi questionado sobre o jogador não ter aparecido na cobrança decisiva.