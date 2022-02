Paulo Sousa - Paula Reis / Flamengo

Publicado 22/02/2022

Rio - O clima no vestiário estaria incomodando Paulo Sousa neste começo de trabalho no Flamengo. De acordo com informações do jornalista André Rocha, do portal "UOL", os jogadores rubro-negros apresentaram o mesmo comportamento nostálgico, após as derrotas para Fluminense, em clássico pela Taça Guanabara, e contra o Atlético-MG, na final da Supercopa do Brasil. Depois dos resultados negativos, os triunfos do passado sempre vem sendo utilizados como justificativa.

Após a terceira derrota consecutiva para o Fluminense, o clima no vestiário do Flamengo teria ficado sereno e algumas lideranças do elenco teriam conversado a respeito, minimizando o ocorrido: "no final, a gente é que levanta a taça". "Eles comemoram agora, mas nós somos os tricampeões".

De acordo com o portal, o mesmo teria acontecido após a derrota do Flamengo em Cuiabá. "Essa taça que eles estão festejando nós temos duas!". As recordações dos títulos conquistados em 2019 e 2020 sendo utilizado por justificativas pelas derrotas tem incomodado.

O próprio comportamento de Gabigol nas redes sociais, após as críticas recebidas por não te cobrado as penalidades, aponta para essa visão do elenco rubro-negro. O atacante relembrou feitos passados, recordes batidos, mesmo após derrotas importantes na Libertadores, Brasileiro e Supercopa do Brasil.