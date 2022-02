Gramado do Maracanã antes do início da fase de costura da grama sintética - Gabriel Orphão/O Dia

Publicado 23/02/2022 12:34

Rio - Fechado desde o fim de 2021, o Maracanã deve reabrir em breve. De acordo com o portal "Coluna do Fla", o Flamengo está monitorando o andamento da reforma do gramado e estuda antecipar a reabertura do estádio para o clássico contra o Vasco, no próximo dia 5, pelo Campeonato Carioca.

Inicialmente, a previsão era de que o Maracanã só estivesse liberado a partir do dia 15 de março. No entanto, o Flamengo acredita que, com o bom andamento da reforma, será possível antecipar a reabertura, mesmo com a administração trabalhando com a data de entrega para a segunda semana de março.

Caso não consiga atuar no estádio, a tendência é que o Flamengo mande o clássico contra o Vasco no Estádio Nilton Santos.