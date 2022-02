Paulo Sousa impede saída e jogador ganha espaço no elenco do Flamengo | Flamengo | O Dia

Paulo Sousa - Paula Reis / Flamengo

Publicado 23/02/2022 09:30

Rio - Cria da base do Flamengo, o atacante Lázaro esteve próximo de ser negociado pelo clube carioca no começo do ano. De acordo com o portal "UOL", o técnico Paulo Sousa foi responsável pela sua permanência ao evitar o empréstimo do atleta com opção de compra de um clube português. O começo de temporada do jovem vem animando os torcedores rubro-negros.

Com poucas chances no time principal no ano passado, a transferência era vista com bons olhos por Lázaro e seu staff. As partes teriam ido comunicar o planejamento para a diretoria do Flamengo, mas foram surpreendidos com o pedido de Paulo Sousa para sua permanência.



De acordo com o site, o português já conhecia Lázaro e havia recebido relatório que destacava o jovem, mas lhe faltava intensidade. O técnico acredita que com seu trabalho, o jovem vai conseguir evoluir. Depois disso, Paulo Sousa conversou com o atacante e lhe cobrou mais foco e dedicação. A conversa teria mudado a postura de Lázaro.

A confiança de Paulo Sousa no jovem é tanta, que coube a Lázaro a responsabilidade de abrir a série de penalidades da final da Supercopa do Brasil contra o Atlético-MG. O jovem cobrou bem e converteu a sua cobrança. Além disso, o atacante também teve boa atuação, com direito a uma assistência na partida.

O jovem entrou em campo em cinco oportunidades na temporada, fez dois gols e deu duas assistências. Com a confiança de Paulo Sousa, Lázaro, de 19 anos, deve continuar tendo chances no elenco rubro-negro.