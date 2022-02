Paulo Sousa - Paula Reis / Flamengo

Paulo SousaPaula Reis / Flamengo

Publicado 23/02/2022 12:55

Com surpresa na escalação do jogo mais importante da temporada, a final da Supercopa do Brasil, tendo Rodinei e João Gomes, que iniciaram bem a temporada, o técnico Paulo Sousa faz valer a palavra de que nenhum atleta tem lugar garantido na escalação inicial. O treinador, por isso, intensifica o trabalho e quer dedicação.

A tendência é que essa competição entre os membros aumente. O Rubro-Negro estuda reforços para os setores de goleiro e de volante. Hugo e Diego Alves brigam pela a vaga no gol, enquanto Arão, João Gomes, Andreas e Thiago Maia, no meio, disputam apenas duas vagas.

Logo, Paulo Sousa reforça que não basta ter nome para garantir vaga. Contudo, a ala direita e uma vaga da zaga ainda seguem em aberto.