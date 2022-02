Isla Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Isla Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/02/2022 17:56

Rio - O lateral-direito Mauricio Isla, que chegou ao Flamengo para assumir a vaga de Rafinha, que havia se transferido ao Olympiacos, da Grécia, pode estar de saída do Rubro-Negro nos próximos meses. Isto porque, desde a chegada do técnico Paulo Sousa, o chileno não tem tido muitas oportunidades, e vê Rodinei e Matheuzinho se tornarem as principais opções do treinador português. Com isso, um retorno do camisa 44 para algum clube chileno está sendo cogitado.

Segundo o jornal chileno "En Cancha", Isla não está satisfeito sendo a terceira opção da posição no Clube da Gávea, e gostaria de retornar para a Universidad Católica. No entanto, o Flamengo ainda não recebeu nenhuma proposta pelo lateral.

"A ideia de deixar o futebol brasileiro já ronda sua cabeça. Uma fonte familiarizada com a situação do futebolista assegurou que ele não está contente com o seu atual lugar na equipe de Paulo Sousa, e o seu desacordo o levaria a procurar novos rumos a curto prazo", diz o portal.

De acordo com a emissora "La Terceira", o atleta, que possui contrato com o Rubro-Negro até o final deste ano, possui uma multa rescisória de aproximadamente 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões, na cotação atual), o que poderia dificultar uma possível saída para algum clube da América do Sul, tendo em vista que grande parte das equipes não possui tal aporte financeiro para investir no atleta.