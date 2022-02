Vitor Pereira - AFP

Publicado 23/02/2022 17:32

Diego Ribas Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Rio - Novo técnico do Corinthians, Vitor Pereira irá reencontrar alguns desafetos no futebol brasileiro. Além do atacante Hulk, que foi reserva durante a passagem do treinador por seu antigo clube na China, o técnico português também teve um atrito com Diego Ribas nos tempos de Fenerbahçe, o que fez o meia deixar a Turquia e se transferir para o Flamengo.

Ao chegar ao clube carioca, em 2016, Diego disse que a postura de Vitor foi decisiva para que ele tomasse a decisão de voltar ao Brasil. Quando foi contrato pelo Fenerbahçe, o treinador optou por sacar o camisa 10 do time.

"Ele tinha um ego incrível. Mas o que ele disse nunca correspondeu. Ele me disse que gostava muito de mim e que iria jogar o jogo em mim. Mas ele disse ao presidente que não me queria. Então ele veio até mim e disse: 'O presidente não quer você'. Quando fui trabalhar no final da temporada, disse: 'Não queremos você. Você não pode ir ao treinamento'", contou Diego na época.