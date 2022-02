Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/02/2022 17:00

Rio - Titular do Flamengo nas temporadas de 2020 e 2021, o lateral-direito Maurício Isla pode estar perto do fim da sua passagem pelo Rubro-Negro. De acordo com informações do portal "BolaVip", o clube carioca não deverá dificultar a saída do chileno, caso receba alguma oferta pelo veterano.

Isla, de 33 anos, vem perdendo espaço com Paulo Sousa. Titular no ano passado, atualmente, o jogador se tornou a terceira opção para a lateral direita. Rodinei e Matheuzinho estão à frente do chileno na briga por uma posição no Flamengo.

Contratado pelo Rubro-Negro em 2020 para substituir Rafinha, Isla foi titular durante a maior parte do tempo, mas nunca caiu nas graças dos torcedores do Flamengo. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim de 2022.