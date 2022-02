Bill nos tempos de Flamengo - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/02/2022 12:36

Rio - O atacante Bill, ex-Flamengo, tem passado por momentos de tensão na Ucrânia desde o início do ataque russo ao país. Atualmente morando em Dnipro, uma das cidades que foram alvo da Rússia durante a madrugada, o jogador disse, em breve contato com o "UOL", que está tentando deixar o país.

"Cara, estou muito ocupado tentando sair agora daqui, aí não posso falar contigo agora, tá bem? Assim que eu resolver as coisas aqui e que ficar seguro a gente se fala, mas tá tudo bem. Abraço", disse o jogador ao portal.

Mais tarde, Bill, que atualmente defende o SC Dnipro-1, foi às redes sociais atualizar seus seguidores sobre o drama que está vivendo.

"Estou passando para informar a todas as pessoas que estão preocupadas comigo que estou bem. A cidade onde eu moro não foi atacada, porém estou tentando sair do país de alguma forma. Obrigado pela preocupação de todos, e, se Deus quiser, tudo ficará bem!", postou.

Não será fácil para Bill deixar a Ucrânia. As autoridades locais informaram que os aeroportos de Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia permanecerão fechados. O jogador se encontra hospedado em um hotel com a delegação do Dnipro-1.