Gabigol - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/02/2022 10:51

O atacante Gabigol teve um posicionamento diferente no clássico contra o Botafogo. Após receber instruções do técnico Paulo Sousa, o artilheiro ganhou uma responsabilidade, desta vez, defensiva. O português gostou da movimentação do ídolo rubro-negro e elogiou a sua evolução nesse processo.

"Ele as teve hoje mais uma vez, e isso é salutar porque não é só a linha defensiva que defende mais o goleiro. Não é só o volante que filtra o jogo, temos que ter um bloco defensivo, e a primeira linha de pressão é importante. Sabemos que há jogadores que têm mais dificuldades para manter processos intensos sem bola, mas temos que melhorar como hoje. Mesmo quando estamos cansados, e isso fizemos. E todos eles tiveram disponibilidade grande de pressão e de chegar aos posicionamentos quando estavam cansados.

O Flamengo conseguiu ter domínio completo no clássico contra o Botafogo e precisou apenas de dez minutos para abrir o placar, com Pedro. Gabigol e Arrascaeta fizeram os outros gols do Flamengo. Léo Pereira marcou contra e contabilizou para o Alvinegro.