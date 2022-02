José Felipe do Nascimento é sósia de Diego Ribas - Divulgação

Publicado 24/02/2022 13:55

Rio - Sósia de Diego Ribas, José Felipe do Nascimento, terá oportunidade como jogador. Ele irá atuar pelo CAAC Brasil. conhecido como Felipe Pisom ou Diego da Torcida, ele também tem uma barbearia infantil e atende crianças em especial 80 autistas.

As comparações com o jogador do Flamengo começaram em 2019. Em um jogo no Maracanã, ele foi confundido com o meia. Depois disso, teve a ideia de ir para jogos fantasiado de jogador, chegando lá encontrou com outros sósias e formaram um time.





Em janeiro de 2022, o sósia viveu um momento diferente. José Felipe recebeu um telefonema do presidente do Caac Brasil que o convidou para participar do elenco de futebol profissional para disputar as divisões inferiores do Carioca. No último dia 8, José Felipe iniciou os treinamentos no clube.

O ano de 2021 não foi muito bom para José Felipe. Ele perdeu seu perfil no Instagram com 50 mil seguidores, perdeu patrocínios, além de outras parcerias. Após pensar em desistir de tudo que envolvia vida artística, acabou recomeçando do zero em um novo perfil nas redes sociais

No mesmo dia, o sósia de Diego Ribas fez sucesso ao divulgar no Tiktok um vídeo cortando cabelo de uma criança que estava chorando muito. Nas imagens, José Felipe afirmou: "Se seu filho não é assim, nem traga, mas se ele for assim pode trazer que eu amo muito".

Após o ocorrido, o vídeo se tornou um sucesso com 5 milhões de visualizações. José Felipe foi parabenizado por sua postura como profissional e vem percebendo um aumento da clientela em seu negócio.