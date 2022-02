Marcos Braz - Divulgação

Publicado 24/02/2022

Diego Rossi Reprodução Rio - O Flamengo deve ganhar um concorrente na briga pelo atacante Diego Rossi, do Fenerbahce. De acordo com o portal "UOL", o Corinthians também está de olho no jogador e deve fazer uma proposta em breve.

Rossi foi indicado pelo novo técnico do Timão, Vitor Pereira. Foi ele o responsável por levá-lo para o Fenerbahce no início desta temporada. O atacante foi contratado junto ao Los Angeles FC por empréstimo com compra obrigatória por 6,5 milhões de euros.

Assim como o Flamengo, o Corinthians também sabe que não será fácil contratar o jogador. Os turcos querem uma boa compensação financeira pelo negócio, já que desembolsou alto na compra do atleta.