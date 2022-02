Arrascaeta comandou o Flamengo na vitória por 3 a 1 contra o Botafogo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/02/2022 16:42

Rio - A atuação de Arrascaeta na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Botafogo nesta quarta-feira foi um dos grandes pontos da partida para o ex-atleta Gerson Nunes, o Canhotinha de Ouro. Em seu canal no YouTube, o tricampeão mundial avaliou que o meia Rubro-negro é o melhor jogador do país e deveria vestir a histórica camisa 10 do clube.

"Será que não tem um jeito de fazer com que o Arrascaeta seja brasileiro? Para ele acabar com o problema na Seleção Brasileira naquele setor. Será que não tem um jeito? O cara é o cara. Acabou com o jogo. Vai aqui uma sugestão para o presidente do Flamengo... Presidente, pega a camisa número 10 e dá para o Arrascaeta", começou o tricampeão mundial.

"É uma vergonha a camisa número 10 do Flamengo ficar no banco! Dá para o melhor jogador do país, que é o Arrascaeta!", completou Gerson.

O Flamengo volta a entrar em campo no próximo domingo para enfrentar o Resende pela nona rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-negro é o vice-colocado do estadual com 19 pontos em oito jogos.