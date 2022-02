Pedro - Marcelo Cortes

PedroMarcelo Cortes

Publicado 24/02/2022 16:40

Rio - O atacante Pedro foi um dos destaques da vitória do Flamengo sobre o Botafogo na última quarta-feira. Ele fez o gol que abriu caminho para o resultado positivo rubro-negro no Nilton Santos. No entanto, na opinião do campeão mundial pelo clube carioca, Tita, o centroavante parece não estar feliz.

"Eu vejo o Pedro, com um gol desse, num clássico, mas está triste. Ele é aquele jogador que sabe que, na hora de dividir, quem vai jogar é o Gabigol, mesmo sendo tão importante para o esquema do Flamengo. Você vê na comemoração dele, parece que não está feliz. Está triste, com a cara de triste", afirmou o ex-jogador, que trabalha como comentarista na Record.

Pedro é considerado uma das principais peças do Flamengo, mas nunca foi titular da equipe. Sob o comando de Paulo Sousa, o jogador tem sido utilizado menos. Ele ficou de fora da final da Supercopa do Brasil, vencida nos pênaltis pelo Atlético-MG.