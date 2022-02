Pedro - Marcelo Cortes

Publicado 25/02/2022 12:55

Rio - O nome do atacante Pedro tem sido cada vez mais especulado no Palmeiras. No entanto, de acordo com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, o clube não recebeu qualquer oferta do time paulista para contratar o camisa 21.

"O Flamengo não pode falar em cima de suposições. Não recebemos oferta do Palmeiras, não teve nada, zero" disse o dirigente ao "UOL".

Braz também negou qualquer informação de que Pedro estaria triste nos bastidores por ser reserva.

"O Pedro joga em um clube imenso, ganha bem e em dia, e tem à disposição uma estrutura de trabalho de primeiro mundo. Ele não está triste, não", finalizou.