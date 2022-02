Lázaro é uma das joias do Ninho - Alexandre Vidal

Publicado 25/02/2022 15:12

Lázaro, de apenas 19 anos, vem conquistando o técnico Paulo Sousa e se tornou líder de assistências na temporada ao lado de Vitinho. Nos três de cinco jogos que o treinador português comandou o Rubro-Negro no Campeonato Carioca, o Garoto do Ninho participou diretamente de duas vitórias. Além de também ter contribuído para virar o placar na decisão da Supercopa do Brasil. O jovem, portanto, totaliza três assistências na temporada.

O jogador foi titular nas vitórias sobre Audax, por 2 a 1, e sobre o Botafogo, 3 a 1. Em ambos, o garoto deu assistência em um dos tentos marcados. O único dos três jogos em que Lázaro não participou de gols foi contra o Fluminense, quando o Flamengo não balançou a rede, perdendo porem 1 a 0.

Na Supercopa do Brasil, no último dia 20, contra o Atlético-MG, em Cuiabá, enquanto o jogo estava empatado em 1 a 1, Lázaro entrou no lugar de Everton Ribeiro e precisou de apenas um minuto para ser garçom do gol da virada do Flamengo. Aos 18 minutos do segundo tempo, ele entrou em campo e já aos 19 deu um passe em profundidade para Bruno Henrique marcar o segundo gol rubro-negro.

Mesmo com a assistência e a virada, o Galo empatou novamente e a partida terminou nos pênaltis com o placar de 8 a 7 a favor do clube mineiro.