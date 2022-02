Denílson - Reprodução

DenílsonReprodução

Publicado 25/02/2022 14:36

Rio - Em busca de um centroavante, o Palmeiras esbarrou no salário e também na rejeição do Flamengo para liberar o atacante Pedro, segundo o portal "GE". O Rubro-negro não deve facilitar para a diretoria do clube paulista, que sonha com a vinda do jogador.

Pedro Foto: Alexandre Silva/Flamengo

Além da cúpula, o ex-jogador e atual comentarista, Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, fez um apelo nesta sexta-feira para o atleta "ser feliz" no Alviverde.

"Pedro, vem ser feliz, meu parceiro! Aqui você vai jogar. Aqui o Dudu vai te consagrar, o Raphael Veiga, meu Deus. O Rony vai correr muito para você, irmão. Irmão, vai ficar fazendo o que aí na casinha, o time é bom para caramba, também e gigante", destacou Denílson no 'Jogo Aberto'.

"Vem ser feliz. Pedro, você é protagonista, vem ser protagonista no Palmeiras. Só vem. Leila, vende o avião e dá uma 'merrequinha' para o Pedro. Vem ser feliz", completou.