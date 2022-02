Diego Ribas auxiliando com as doações de cestas básicas que irão para Petrópoils - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 25/02/2022 15:41

Rio - A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, sofreu uma tragédia no começo de fevereiro, quando fortes chuvas destruíram a cidade, deixando mortos, feridos e desabrigados. Sabendo disso, diversas empresas e instituições se ofereceram para ajudar com doações. Os quatro grandes clubes do Rio não podiam ficar de fora dessa ajuda, e também arrecadaram roupas, alimentos e itens higiênicos para serem doados.

Na tarde desta sexta-feira (25), o Flamengo divulgou, com uma publicação nas redes sociais, que os atletas, membros da comissão técnica e colaboradores do clube compraram 300 cestas básicas, que serão doadas aos desabrigados. Além disso, roupas e calçados também estão entre as contribuições enviadas para Petrópolis.