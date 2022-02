Lázaro é uma das joias do Ninho - Alexandre Vidal

Publicado 25/02/2022 15:21

Rio - Titular em quatro dos nove jogos do Flamengo na temporada, Lázaro tem feito jus à aposta de Paulo Sousa em seu talento e já é líder de assistências do clube em 2022, com três passes para gol. A ótima fase da joia rubro-negra o fez ser convidado para o quadro Resenha de Craque, da "FlaTV", onde analisou o seu rendimento como ala-esquerdo e os aprendizados com o técnico português.

"O lado esquerdo é onde eu me sinto mais tranquilo para jogar. É um lado onde tenho mais opções para levar para direita ou esquerda, estou mais acostumado. Na direita, eu fico meio tortinho, mas se for por ali também, 'vambora' (risos). Sempre que tiver a oportunidade de jogar, tenho que corresponder, e para isso é importante estar trabalhando", disse, emendando:

"Como falei, o Mister e sua comissão são muito experientes, nível Europa. Em cada momento, cada coisa passada, procuro aprender bem para pôr em prática na hora certa. Estou satisfeito com o meu rendimento, a temporada é longa, temos que manter os pés no chão para ser um ano maravilhoso para nós."

Quanto às novas pedidas de Paulo Sousa, que tem em Lázaro, Vitinho, Everton Ribeiro e Renê concorrentes direto pela ala esquerda, o atleta de 19 anos disse o seguinte:

"Estou aprendendo em questões defensivas, jogando pela ala, tem a marcação, espaço para arrastar e ir para cima também. Fico feliz, mas não satisfeito, como já falei, pois estou sempre buscando evoluir. O Mister tem dado um suporte maravilhoso para nós."

Com multa rescisória de 80 milhões de euros, Lázaro já soma dois gols e três assistências na atual temporada.

Depois da vitória no clássico, o Flamengo de Lázaro já vira a chave para pegar o Resende no próximo domingo, às 16h, novamente no Nilton Santos. A partida é válida pela 9ª rodada do Carioca.