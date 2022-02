Pedro - Foto: Alexandre Silva/Flamengo

Publicado 25/02/2022 16:14

Rio - Nos últimos dias, a novela envolvendo Pedro, atacante do Flamengo que está na mira do Palmeiras, vem ganhando novos capítulos a todo momento. A assessoria de imprensa do clube Alviverde, que teria comunicado um acerto com o jogador, foi procurada pela imprensa paulista, e negou o acerto. A informação é do portal "Torcedores.com"

Ainda segundo o jornal, a estafe de Pedro negou que haja qualquer acerto entre o atacante de 24 anos, e o clube paulista. Por outro lado, o Flamengo declarou que só liberaria o jogador em caso de pagamento da multa rescisória, que é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões na cotação atual) para o mercado internacional, e 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 600 milhões) para os clubes brasileiros.



A assessoria de imprensa do Palmeiras informou ainda que não afirmou, em momento algum, o acerto com o atleta.

"A assessoria de imprensa do Palmeiras nunca confirmou nenhum acerto com o Pedro… Se alguém falou sobre esse assunto, não foi em grupo de imprensa e nem para nenhum jornalista”, declarou.

Vale lembrar que o contrato de Pedro com o Flamengo é até o final de 2025. Pelo Rubro-Negro, o atacante participou de 96 partidas e marcou 41 gols. Antes de atuar no Clube da Gávea, o jogador passou por Fluminense e Fiorentina.