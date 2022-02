Paulo Sousa - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Paulo SousaFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/02/2022 17:14

Rio - As alterações do técnico Paulo Sousa na equipe do Flamengo chamaram a atenção do jornalista Felippe Facincani. Nesta sexta-feira, durante o "ESPN F90", o comentarista indicou o meia-atacante Gustavo Scarpa para substituir Everton Ribeiro. Na ocasião, afirmou que, hoje, o atleta do Alviverde, é melhor do que o jogador rubro-negro.

Gustavo Scarpa Cesar Greco / Ag. Palmeiras / Divulgação

"Palmeiras tem vários jogadores bons (que o Flamengo poderia se interessar). Weverton, Gómez, o próprio Luan, que se tornou um zagueiro seguro, Danilo, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, que está em fim de contrato e pode fazer um setor que o Flamengo está aberto, que é a ala pela esquerda", afirmou.

"Tem muita gente. Gustavo Scarpa, hoje, é melhor que o Everton Ribeiro, que está sendo adaptado. Gustavo Scarpa é da posição", completou.



No entanto, após surgir o interesse do Palmeiras no centroavante Pedro, o jornalista deixou claro que não sugeriu a contratação de Scarpa como "moeda de troca" para o Rubro-negro. Pelo contrário, o comentarista afirmou que "não pode descartá-lo".

"Em nenhum momento eu falei em troca. Eu estou falando quais jogadores do Palmeiras interessariam ao Flamengo. Não existe troca pelo Pedro. O que pega na questão do Pedro é que, erroneamente, não utilizou contra o Fluminense e Atlético-MG. Isso é um atentado técnico para que o Flamengo poderia ter feito. Você não pode descartá-lo, mesmo que seja no final do jogo", concluiu.