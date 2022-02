Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/02/2022 17:55

Rio - Nesta sexta-feira, o Flamengo acertou a renovação de contrato do volante da base Igor Jesus. Agora, o novo vínculo garante o meio-campista na Gávea até dezembro de 2023, e a multa rescisória gira em torno de 50 milhões de euros (quase R$ 289 milhões na cotação atual). A informação foi dada primeiramente pelo "Goal Brasil".

Igor Jesus chegou ao Flamengo em 2021 e ganhou destaque, sobretudo, na última Copinha. O volante foi titular em quatro dos cinco jogos dos Garotos do Ninho e foi o herói da classificação para a terceira fase, com um gol marcado nos minutos finais.



Após a eliminação do Rubro-Negro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele se juntou ao grupo que iniciou o Campeonato Carioca, comandado por Fábio Matias, e atuou em dois jogos.

Em tempo: os profissionais do Flamengo volta a campo neste domingo para enfrentar o Resende, às 16h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca.