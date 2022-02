Pedro, atacante do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/02/2022 18:03

Rio - O Palmeiras não medirá esforços para contar com o atacante Pedro. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, em seu blog no "UOL", o time paulista está disposto a pagar 20 milhões de euros pelo jogador. Na cotação atual, os números chegariam a R$ 116 milhões.

Apesar das altas cifras, o Flamengo não está disposto a negociar Pedro. Até o momento, o clube afirma que não houve qualquer proposta do Palmeiras para contratar seu camisa 21.

Desde que chegou ao Flamengo, em 2020, Pedro já vestiu a camisa do Flamengo em 105 jogos. Ao todo, foram 44 gols marcados e dez assistências.