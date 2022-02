Thiago Maia - Alexandre Vidal / Flamengo

Após folgar na quinta-feira, dia seguinte à vitória no clássico contra o Botafogo, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira, iniciando a preparação para o jogo contra o Resende, domingo, pela Taça Guanabara. O meia Thiago Maia participou da atividade, ao lado dos companheiros, e se aproxima do retorno aos jogos, enquanto Gustavo Henrique segue realizando trabalho à parte. O zagueiro seguirá como desfalque, assim como Rodrigo Caio.



Thiago Maia sofreu um corte profundo na perna esquerda, no último dia 14, e ficou de fora dos últimos três jogos do Flamengo. O volante já está treinando com os jogadores, mas, em processo final de cicatrização do local, ainda está vetado dos jogos devido ao contato. O retorno do camisa 8 não está distante.



Já Gustavo Henrique, que também não esteve à disposição de Paulo Sousa contra Botafogo, Atlético-MG e Madureira, segue realizando trabalhos à parte do grupo. O zagueiro vem tratando de dores no joelho direito no CT do clube.



Neste sábado, o elenco rubro-negro volta a trabalhar no Ninho do Urubu. Já classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Resende no domingo, no Nilton Santos, às 16h.