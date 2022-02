Michael - Marcelo Cortes / Flamengo

25/02/2022

Rio - Um dos destaques do Flamengo nos anos de 2020 e 2021, o atacante Michael deixou o Clube da Gávea em janeiro deste ano, para assinar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. No entanto, o jogador continua recebendo um carinho muito grande dos torcedores do Rubro-Negro nas redes sociais. Nesta sexta-feira (23), ao receber a pergunta de um fã, o atleta de 25 anos revelou ter uma promessa feita para Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube.

"Qual a possibilidade de voltar ao mengão?", perguntou um torcedor do Flamengo. Michael foi direto, e respondeu da seguinte forma: "Tenho uma promessa com Marcos Braz". Confira a publicação do atacante.

Michael revela que pode voltar ao Flamengo Reprodução

É importante destacar que, com o dinheiro da venda de Michael ao clube árabe, o Flamengo pode concretizar as contratações do atacante Marinho, que estava no Santos, e do zagueiro Fabrício Bruno, que atuava pelo Red Bull Bragantino.