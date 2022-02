Pedro está na mira do Palmeiras - Foto: Alexandre Silva/Flamengo

Pedro está na mira do PalmeirasFoto: Alexandre Silva/Flamengo

Publicado 26/02/2022 11:05

Interessado em Pedro, do Flamengo, o Palmeiras procura um camisa 9 há algum tempo. Na última sexta-feira (25), o vice-presidente do clube carioca se manifestou sobre o assunto para acabar com os rumores do atleta no Alviverde e reforçou o veto.

Segundo dirigente Marcos Braz, o Flamengo não recebeu proposta oficial. O Palmeiras havia, somente, consultado os empresários do atacante e o ponto não foi discutido entre os clubes, já que faltou abertura do Rubro-Negro.

"O Flamengo não pode falar em cima de suposições. Não recebemos oferta do Palmeiras, não teve nada, zero (…) O Pedro joga em um clube imenso, ganha bem e em dia, e tem à disposição uma estrutura de trabalho de primeiro mundo. Ele não está triste, não", disse Marcos Braz ao "Uol".

A postura de não negociar o atleta é para não reforçar o rival. Por isso, o clube está irredutível e Pedro deixa o Flamengo, somente, se houver o pagamento total da multa, que para o clube brasileiro está avaliada em R$ 600 milhões.

O camisa 21 do Rubro-Negro foi titular em quatro de sete jogos comandado por Paulo Sousa. Ao todo, fez três gols.