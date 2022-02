Gabigol - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/02/2022 17:50

Rio - Principal referência do elenco do Flamengo, Gabigol voltou a ter seu nome ventilado em uma possível transferência para o futebol europeu. De acordo com o jornalista Ekrem Konur, os clubes inglês, West Ham e Brighton, além da Atalanta, da Itália, estão disputando a contratação do artilheiro.

Apesar de admitir que existe a possibilidade de deixar o Flamengo um dia, Gabigol e seus agentes já afirmaram que o atacante está muito feliz no Rubro-Negro. Apesar uma grande oferta de um dos principais clubes do futebol europeu poderia mudar esse cenário.

O atacante, de 25 anos, chegou ao Flamengo em 2019. No primeiro ano fez história, sendo o maior goleador do futebol brasileiro e conquistando o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores, esta última como herói fazendo no fim da partida os dois gols da virada sobre o River Plate.