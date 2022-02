Lázaro é uma das joias do Ninho - Alexandre Vidal

Publicado 26/02/2022 15:57

Nesta sexta-feira (25), Lázaro, garoto do Ninho, concedeu entrevista à FlaTV e avaliou a atuação do Flamengo sobre o Botafogo, na última quarta-feira (23). Com a vitória rubro-negra, o meia foi autor de uma assistência de um dos três gols marcados, enquanto o adversário ficou com um tento solitário.

O jovem de 19 anos esbanjou admiração e rasgou elogios ao uruguaio Arrascaeta, que assinou um dos gols da partida de quarta.

"Ali do lado já estava o Arrasca (no jogo contra o Botafogo) e você pode jogar a bola do jeito que for para o Arrasca e ele decide (risos). Quando achei o Arrasca, já sabia que ele ia arranjar alguma coisa boa. Antes do jogo, o Arrasca tinha comentado que ia me dar apoio em todo lance com essas bolas. No jogo do Botafogo, eu tive a felicidade de conseguir arrastar bem. Estava com aquela calma de achar o último passe, bem tranquilo, e o Arrasca com os movimentos de atacar a última linha", disse.

"Esse toque (para o Gabigol) a maioria da zaga, da linha defensiva, vai achar que vai ser um lance rasteiro. Então, se achar o passe pelo alto dificulta um pouco para eles e o Gabi teve a felicidade de ganhar a disputa com o jogador deles", completou.

Dono de três assistências na temporada, Lázaro vem conquistando o treinador Paulo Sousa. O atleta foi titular nas vitórias sobre o Audax e Botafogo, ambos pelo Campeonato Carioca.

O treinador português já afirmou que 'ter nome' não significa cadeira cativa e incentiva os jogadores a se empenharem em busca de uma vaga no time titular. Utilizado pela ala-esquerda, Lázaro é aproveitado por Paulo Sousa em um 3-4-2-1.