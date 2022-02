Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/02/2022 12:40 | Atualizado 26/02/2022 13:01

Rio - O Flamengo já avisou algumas vezes que não pretende negociar Pedro com clubes do futebol brasileiro, porém, o Palmeiras é persistente. Com a estratégia de tentar seduzir o atacante com a titularidade absoluta e uma possibilidade maior de ser convocado para a seleção brasileira, o Verdão também estaria propondo um bom aumento para o centroavante rubro-negro. As informações são do portal "Nosso Palestra".

A proposta faria com que Pedro recebesse um salário superior em R$ 200 mil ao que ele ganha no Flamengo, ainda com a possibilidade de bônus. No Rubro-Negro, o atacante é reserva de Gabigol e tem ficado de fora até mesmo de jogos importantes como o clássico contra o Fluminense e a final da Supercopa do Brasil contra o Atlético-MG. Nessas partidas, Paulo Sousa não tirou o Pedro do banco.

Mesmo na reserva, Pedro tem muito prestígio e o Flamengo já negou qualquer possibilidade de venda. Após um ano de empréstimo, iniciado em 2020, o atacante foi comprado pelo Flamengo por 14 milhões de euros (R$ 81,4 milhões na cotação atual. O jovem, de 24 anos, disputou 92 partidas, marcou 37 gols e deu sete assistências.