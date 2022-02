Paulo Sousa - Paula Reis / Flamengo

Paulo SousaPaula Reis / Flamengo

Publicado 27/02/2022 15:16

Rio - O Flamengo está escalado para enfrentar o Resende, neste domingo, no Nilton Santos. O técnico Paulo Sousa segue fazendo modificações na equipe e deixou alguns astros com Arrascaeta e David Luiz no banco de reservas.

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Resende pelo @Cariocao. Pra cima! #FLAxRES #VamosFlamengo pic.twitter.com/xec2n7I2L3 — Flamengo (@Flamengo) February 27, 2022

O Flamengo vai para campo com: Diego Alves, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Bruno Henrique; Gabigol e Pedro.

Em segundo lugar na tabela do Campeonato Carioca, o Flamengo entra em campo em busca de uma vitória para se descolar do Vasco, que perdeu para o Fluminense no último domingo, e se consolidar de forma isolada no segundo lugar.