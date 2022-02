Paulo Sousa - Gilvan de Souza/Flamengo

Paulo SousaGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/02/2022 19:27

Rio - O clima não foi leve no vestiário do Flamengo após o empate com o Resende. Ao abordar as falhas da sua equipe nos gols sofridos contra o clube do Sul Fluminense, Paulo Sousa disparou e afirmou que o Rubro-Negro não entrou em campo com a devida concentração.

"Mentalidade. Esse é o primeiro motivo (para as falhas nos gols). Tive a sensação de que no aquecimento a intensidade não tinha sido a melhor. O que queremos é o que apresentamos nos últimos minutos. Pressionar, buscar a bola, tentar o gol sempre. Tivemos a mentalidade certa e isso é o que quero do começo ao fim. Não podemos pensar no Carnaval antes de ganhar os nossos jogos. Temos de ganhar o jogo e depois nos divertir", afirmou.

O goleiro Diego Alves e a defesa rubro-negra tiveram participação decisiva nos dois gols do Resende. No primeiro, o goleiro e os defensores deram bobeira em uma bola espirrada na área e Biancucchi ficou com a sobra para chutar rasteiro para as redes.. No segundo, Diego Alves e Fabrício Bruno deram bobeira e a bola ficou com Jefinho, que passou pelos dois e colocou a bola para dentro.

Apesar do resultado ruim, o Flamengo obteve neste domingo a sua classificação matemática às semifinais, a duas rodadas do fim da fase de classificação, e puxou junto o Vasco, que está em terceiro. O clube rubro-negro é o vice-líder com 20 pontos, um a mais que os vascaínos. A ponta está com o Fluminense, que tem 24 e pode até ser campeão simbólico da Taça Guanabara no próximo final de semana.