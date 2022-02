Gabigol recebeu vaias no Nilton Santos - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/02/2022 19:00

Rio - Ídolo dos torcedores do Flamengo, Gabigol não viveu um bom dia contra o Resende. Apesar de ter balançado as redes e de ter se igualado a Nenê como artilheiro do Campeonato Carioca, o atacante não teve boa atuação e acabou vaiado pelos rubro-negros no Nilton Santos.

Gabigol reagiu e muitas vezes também gesticulou e fez sinais de reprovação após as vaias dos torcedores. Na saída da partida, o ídolo do Flamengo disparou: "Foi uma DR, não tem problema. É como mulher. Briga, briga, mas a gente ama", afirmou.

O Flamengo teve péssima atuação e ficou no empate contra o Resende por 2 a 2 no Nilton Santos. A equipe de Paulo Sousa perdia por dois gols de diferença até os 41 minutos do segundo tempo. Arrascaeta e Gabigol salvaram o Rubro-Negro de uma derrota vexatória.