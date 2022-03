Andreas Pereira em ação pelo Flamengo no Carioca - Foto: Gilvan de Souz/Flamengo

Publicado 28/02/2022 19:15

Rio - O volante Andreas Pereira não foi poupado pelos torcedores do Flamengo após o empate amargo por 2 a 2 com o Resende, no Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O jogador belgo-brasileiro de 26 anos não fez uma boa partida, mas não deixou de aproveitar para mandar recado à torcida rubro-negra nas redes sociais.

"Nunca vai faltar vontade de correr por essas cores! Temos uma semana cheia pela frente, focados em trabalhar muito! Vamos, Flamengo!", disse Andreas Pereira no Instagram.

Por outro lado, Andreas Pereira tem a chance de recuperar a confiança da torcida do Flamengo, no próximo domingo (6), contra o Vasco, às 16h, no Raulino de Oliveira, pela décima rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-negro ocupa a vice-liderança e soma 20 pontos no Estadual.