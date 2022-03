Edmundo acertou com a Band - Divulgação/Band

Publicado 28/02/2022 17:44

Rio - O comentarista Edmundo não minimizou para Paulo Sousa, técnico do Flamengo, após o empate por 2 a 2 com o Resende, no Nilton Santos, na entrevista coletiva do treinador português no último domingo. Na ocasião, o ex-jogador afirmou no programa "3º tempo", da Band, que as críticas podem prejudicá-lo futuramente no cargo do Rubro-negro.

Paulo Sousa Gilvan de Souza/Flamengo

"Jogador derruba técnico? Diretamente, não. Nunca vi. Indiretamente? Sim, e eu já vi. A bola passa aqui, não estica, tem que correr mais e não corre. Mais devagar que o normal e os resultados não aparecem. E é Campeonato Carioca, hein?", disse comentarista Edmundo.

"Com todo respeito, é o campeonato mais charmoso do Brasil. Mas os adversários tem um nível técnico menor que a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e os campeonatos que vem pela frente. Então, se começa numa colisão com os atletas nesse momento, o futuro dele não é grande", completou.



No próximo domingo (6), o Flamengo retorna para o Campeonato Carioca e enfrenta o Vasco, às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira, pela décima rodada do Estadual. O Rubro-negro ocupa a vice-liderança e soma 20 pontos.