Flamengo pode oferecer jogadores como 'moeda de troca' para contratar goleiro do Santos | Flamengo | O Dia

João Paulo, goleiro do Santos - Divulgação

João Paulo, goleiro do SantosDivulgação

Publicado 02/03/2022 09:30

Rio - Com as dificuldades para contratar Santos, goleiro do Athletico-PR, o nome de João Paulo, atleta do Santos, voltou a ganhar força no Flamengo. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o clube carioca pode oferecer alguns jogadores como "moeda de trocar" para contratar o atleta do Peixe.

De acordo com o portal, nomes como Mauricio Isla, Renê e Léo Pereira teriam sido colocados à disposição do clube paulista em uma possível negociação. A ideia do Flamengo é amortizar o valor mínimo desejado pelo Santos para abrir conversas: 8 milhões de euros (cerca de R$ 45,9 milhões).

O nome de Renê, inclusive agrada o Santos. O Peixe teria interesse no atleta desde janeiro, porém, o Flamengo teria pedido uma compensação financeira para liberar o lateral-esquerdo, algo que o clube paulista acabou não conseguindo oferecer.